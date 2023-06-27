Portekiz U21 - Belçika U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Portekiz U21 - Belçika U21 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Portekiz U21 ile Belçika U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz U21 - Belçika U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ U21 - BELÇİKA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz U21 - Belçika U21 maçı 27 Haziran Salı günü saat 19.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.