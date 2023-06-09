Referansımız

İstanbul'da yarın yapılacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı töreni yapıldı. Yenikapı Festival Park'taki açılışta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı. Başkan Büyükekşi, "Futbolla iç içe olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü (yarın) UEFA Başkanı Ceferin'i kabul edecek. Bu turnuva, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. O yüzden çok önemsiyoruz" dedi. Büyükekşi, kupayı daha da önemli hale getirenin M.City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'la, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun, Milli Takım'ımızın da kaptanı olmasına vurgu yaparak, "Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek. Biz ikisiyle de gurur duyarız" diye konuştu.

GÖNLÜM INTER'DEN YANA

Hamit Altıntop, Manchester City ve İnter finali için favorisini açıkladı. Altıntop, "Ben yarı yarıya diyorum. Gönlüm İnter'den yana çünkü Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. O kupayı kazanıp, umarım (bunu başaran) ilk Türk olur" dedi.