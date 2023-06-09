Haberler Futbol Referansımız

Referansımız

Şampiyonlar Festivali’nde konuşan TFF Başkanı Büyükekşi: Şampiyonlar Ligi finali, Euro 2028 veya 2032 için bizim adımıza turnusol kağıdı olacak

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 06:50
Referansımız

İstanbul'da yarın yapılacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı töreni yapıldı. Yenikapı Festival Park'taki açılışta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı. Başkan Büyükekşi, "Futbolla iç içe olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü (yarın) UEFA Başkanı Ceferin'i kabul edecek. Bu turnuva, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. O yüzden çok önemsiyoruz" dedi. Büyükekşi, kupayı daha da önemli hale getirenin M.City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'la, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun, Milli Takım'ımızın da kaptanı olmasına vurgu yaparak, "Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek. Biz ikisiyle de gurur duyarız" diye konuştu.

GÖNLÜM INTER'DEN YANA

Hamit Altıntop, Manchester City ve İnter finali için favorisini açıkladı. Altıntop, "Ben yarı yarıya diyorum. Gönlüm İnter'den yana çünkü Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. O kupayı kazanıp, umarım (bunu başaran) ilk Türk olur" dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk canlı yayında transfer ateşini yaktı! Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncu için çılgına döndü...
Eda Ece paraya para demiyor! Saniyede kazandığı ücret dudak uçuklattı
Kartal 6 dakikada 6 milyondan oldu!
Özbek müjdeyi vermişti! İşte o isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
F.Bahçeli Faruk Yalovaspor’da
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir 07:22
KSK 2-1 önde KSK 2-1 önde 01:19
Pendikspor Süper Lig'de Pendikspor Süper Lig'de 01:17
Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik 00:29
Fransa Açık'ta Swiatek finale yükseldi! Fransa Açık'ta Swiatek finale yükseldi! 00:29
Fransa Açık'ta Swiatek finale yükseldi! Fransa Açık'ta Swiatek finale yükseldi! 00:29
Daha Eski
Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik 00:25
"Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" "Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" 00:07
"Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" "Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" 00:06
G.Saray'da Icardi şoku! G.Saray'da Icardi şoku! 23:55
Buruk ateşi yaktı! Tielemans'a transfer çağrısı Buruk ateşi yaktı! Tielemans'a transfer çağrısı 23:39
Dzeko F.Bahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu Dzeko F.Bahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu 23:39