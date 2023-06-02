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Ajax John Heitinga ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, teknik direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını duyurdu. 22 maçta görev alan Heitinga, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ajax sezonu 69 puanla 3. sırada bitirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 14:00
Ajax John Heitinga ile yollarını ayırdı

Hollanda temsilcilerinden Ajax, bu sezon ocak ayında takımın başına geçirdiği Hollandalı Teknik Direktör John Heitinga ile devam etmeyeceklerini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Futbol Direktörü Sven Mislintat, Heitinga'ya verdiği emekler için teşekkür etti ve Ajax'ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu vurguladı.

22 maçta görev alan Heitinga, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ajax sezonu 69 puanla 3. sırada bitirdi.

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