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Sunderland - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 40. haftada Sunderland ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sunderland - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:00
Sunderland - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Sunderland - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 40. hafta maçında Sunderland ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sunderland - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUNDERLAND - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sunderland - Hull City maçı 7 Nisan Cuma günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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SUNDERLAND - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland

Patterson; Hume, O'Nein, Batth, Cirkin; Ekwah, Neil; Roberts, Diallo, Clarke; Gelhardt

Hull City

Darlow; Coyle, Jones, McLoughlin, Greaves; Slater, Seri; Ebiowei, Tufan, Sayyadmanesh; Estupinan

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