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Annecy - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Annecy ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Annecy - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 14:20
Annecy - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Annecy - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Annecy ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Annecy - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANNECY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Annecy - Toulouse maçı 6 Nisan Perşembe günü saat 21:45'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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