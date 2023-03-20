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TFF Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out takvimini duyurdu

Son dakika spor haberleri... TFF, kadın futbol liglerinde normal sezonun ardından yapılacak play-off ve play-out maçlarının takvimini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 12:07
TFF Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out takvimini duyurdu

Kadın futbol liglerinde normal sezonun ardından yapılacak play-off ve play-out maçlarının takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ve Kadınlar 1. Ligi'nde planlamanın, 2-12 Nisan tarihleri arasındaki FIFA Milli Takımlar maç takvimine göre şekillendirildiği belirtildi. Açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde final maçının yeri ve tarihinin daha sonra belirleneceği kaydedildi.

Kadın futbol liglerinde normal sezonun ardından yapılacak play-off ve play-out maçlarının takvimi belli olurken Play-off ve Play-out maçlarının program ve tarihleri ise şöyle:

Kadın Süper Ligi Play-Off maç programı 1. tur ilk maçlar 16 Nisan, 1. tur ikinci maçlar 23 Nisan, çeyrek finaller ilk maçlar 29 Nisan, çeyrek finaller ikinci maçlar 6 Mayıs, yarı finaller ilk maçlar 13 Mayıs, yarı final ikinci maçları 20 Mayıs, play-out maç programı 1. maç 27 Mart, 2. maç 30 Mart, Kadınlar 1. Ligi 1. tur 5 Mayıs, 2. tur 8 Mayıs, final 17 Mayıs, Kadınlar 2. Ligi 1. tur 8 Haziran'da oynanacak.

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