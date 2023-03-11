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Coventry City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 36. haftada Coventry City ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Coventry City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:00
Coventry City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Coventry City - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 36. hafta maçında Coventry City ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Coventry City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COVENTRY CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Coventry City - Hull City maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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COVENTRY CITY - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Coventry City

Wilson; McNally, McFadzean, Doyle; Dabo, Eccles, Hamer, Wilson-Esbrand, Howley; Godden, Gyokeres

Hull City

Darlow; Coyle, Jones, McLoughlin, Elder; Simons, Longman, Docherty, Tufan, Slater; Tetteh

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