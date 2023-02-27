"Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası dünya basınında

Dünyada uluslararası alanda yayın yapan medya kuruluşları, etkinlik sırasındaki fotoğrafları paylaşarak kampanyanın önemine dikkat çekti. Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün Instagram hesabındaki paylaşım ise 24 milyon izlenmeye ulaştı.



Dünya basınında yer alan ifadeler şu şekilde:



The Guardian: İstanbul'da Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta, Türkiye'deki depremden sağ kurtulan çocuklara bağış olarak binlerce oyuncak ayı ve pelüş oyuncaklar sahaya atıldı.

Reuters: Beşiktaş taraftarları depremden etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak fırlattı.

BBC: Taraftarlar deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere atkı, bere ve pelüş oyuncaklar attı. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi düzenlenen tören öncesi ülkenin etkilenen güney illerinin isimleriyle ısınırken; taraftarlar Vodafone Stadı'nda bulunan arama kurtarma ekiplerini alkışladı.



ESPN: Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve peluş hayvanlar fırlattı. Güzel oyun...



Al Jazeera English: Beşiktaş taraftarları depremden kurtulan çocuklara oyuncak bağışlarken, maç sırasında futbol sahasına oyuncak ayılar yağdı.



SKY Sports Football: İnanılmaz. Beşiktaş taraftarı, depremden etkilenen çocuklar için yüzlerce oyuncağı ve içi doldurulmuş oyuncakları sahaya fırlattı.



Bloomberg: Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor ile oynanan maçta bu ay meydana gelen büyük depremden etkilenen çocukların yararına sahaya oyuncak yağdırdı.



Serie A English: Hayat, sporu aştığında... Beşiktaş ve Antalyaspor'dan depremden etkilenen çocuklar için iç açıcı bir jest.