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Bristol City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 34. haftada Bristol City ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bristol City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:30
Bristol City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Bristol City - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 34. hafta maçında Bristol City ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bristol City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRISTOL CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bristol City - Hull City maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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BRISTOL CITY - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bristol City

O'Leary; Tanner, Kalas, Vyner, Pring; James, Williams; Sykes, Scott, Weimann; Wells

Hull City

Ingram; Christie, Jones, McLoughlin, Greaves; Longman, Simons, Turfan, Slater; Estupinan, Pelkas

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