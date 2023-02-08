Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremde Amatör Lig kulübü Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyen Hakan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Hakan Doğan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.