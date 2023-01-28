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Sporting - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Lig Kupası

Portekiz Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sporting ile Porto kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:00
Sporting - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Lig Kupası

Sporting - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sporting ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Porto maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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