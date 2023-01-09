Al-Hilal’den Lionel Messi'ye çılgın transfer teklifi

Suudi futbolu tam anlamıyla çıldırdı... Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon euro'ya Al-Nassr'a transfer olmuştu. Al-Hilal bunun üzerine kendi mağazalarında Lionel Messi formaları satmaya başlamıştı. Bu sezon formalarını satan Al- Hilal gelecek yıl ise Arjantinli yıldızı getirmeyi planlıyor. 35 yaşındaki yıldızın PSG ile kontratı sezon sonu tamamlanıyor. ABD'den de teklifler var ancak Al-Hilal akıl dışı bir öneriyle Messi'nin kapısını çalacak. Calciomercato'nun haberine göre Suudi kulübü, süper yıldıza yıllık 300 milyon euro önerecek. Messi'nin de bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.