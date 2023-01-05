Fenerbahçe maçına hazırlanan Adana İdmanyurduspor'a hırsızlık şoku!

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor'un kulüp binasından 15 futbol topu, forma ve antrenman malzemeleri çalındı. Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçına hazırlanan takımın Kamerunlu futbolcusu Viviane Mefire Peka (22), şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kulüp Başkanı Metin Taylancı, "Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız bu olay bizi çok üzdü. Bu durumu aşmaya çalışacağız" dedi.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor'un kulüp binasına giren kişi, antrenmanlarda kullanılan 15 futbol topu, forma ile çeşitli malzemeleri çaldı. Antrenman yapmak için binadan çıkan Kamerunlu futbolcu Viviane Mefire Peka, şüpheliyi görünce bağırıp, peşinden koştu. Şüpheli ise elindeki poşeti bırakıp, kaçtı. Peka'nın durumu bildirmesiyle kadın futbolcuların da kaldığı binaya gelen başkan Metin Taylancı, polise ihbarda bulundu.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Ligin 10'uncu haftasında pazar günü çıkacakları Fenerbahçe maçına hazırlanırken, talihsiz bir olay yaşadıklarını belirten Taylancı, "Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız bu olay bizi çok üzdü hafta sonu maçta kullanacağımız malzemelerimiz çalındı. Yönetici arkadaşlarımla görüşüp, zararı gidermeye çalışacağız. İnşallah çocuklarımız da bu psikolojiyi üzerlerinden çabuk atar. Futbolcularımıza güveniyoruz. Bu durumu aşmaya çalışacağız. Adana'nın önde gelen isimlerinden ve halkımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

"BAĞIRIP, ARKASINDAN KOŞTUM"

Kamerunlu futbolcu Peka ise, "Spor salonuna gitmek için dışarı çıktığımda, genç bir kişi elinde poşetle koşmaya başladı. Bağırıp, arkasından koştum. Elindeki poşeti bırakıp, kaçtı. İçeri girdiğimde malzemelerimizin çalındığını gördüm" dedi.

"SU KOLİSİNİ DE GÖTÜRECEKMİŞ"

Futbolculardan Pınar Demir de takım arkadaşı Peka'nın sesine uyandığını belirterek, "Kapıyı açtığımda, Viviane'nin şüphelinin peşinden koştuğunu gördüm. Kontrol ettiğimizde hiçbir malzememizin kalmadığını gördük. Su kolisini de götürecekmiş ama gücü yetmemiş. Önemli bir maç öncesi psikolojik olarak da olumsuz etkilendik" şeklinde konuştu.

Kulüp binasına gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.