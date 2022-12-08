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TRANSFER HABERİ: Nürnberg forması giyen Seyhan Yiğit Süper Lig ekiplerinin kıskacında

Almanya'da Nürnberg 2 takımında forma giyen, Ümit Milli Takım'ımızın genç yeteneği Seyhan Yiğit Süper Lig ekiplerinin kıskacında.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 13:45 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 13:47
TRANSFER HABERİ: Nürnberg forması giyen Seyhan Yiğit Süper Lig ekiplerinin kıskacında

Kariyerine Almanya'da Nürnberg 2 takımında devam eden 19 yaşındaki sağ bekin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek. Alman ekibiyle sözleşme uzatmak istemeyen Seyhan'ın yeni sezonda Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Seyhan özellikle Ümit Milli Takım'ın oynadıği Avusturya ve Polonya maçlarında dikkat çekti.

SEYHAN YİĞİT KİMDİR?
30 Haziran 2003 Almanya doğumludur. 19 yaşındaki futbolcu 1.74 boyundadır. Özellikle yüksek temposu ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekiyor. Seyhan bu sezon ligde 14 macta görev aldı ve 1 asist üretti.

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