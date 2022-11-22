Türk basınının duayen ismini kaybettik, seni unutmayacağız güle güle Hıncal abi

Türk Spor Basını'nın efsane ismi Hıncal Uluç'u, hepimizin Hıncal Abi'sini 83 yaşında kaybettik. Yazdıkları ile, konuştuklarıyla, fikirleriyle, keskin zekası, derin hafızası, habere bakış açısıyla her gazeteci için bir öğretmen olan Hıncal Abi'yi farklı kılan belki de öğrenci olmayı da hiç bırakmayışıydı. Her insan gibi seveni de vardı, sevmeyeni de... Ama ona en uzak dünya görüşünde olanlar bile "Acaba bugün Hıncal ne yazmış?" diye her sabah gazeteye onun köşesinden okumaya başladı. Hıncal Abi'yi rahmetle anarken 83 yıllık yaşamını kısaca anlatmaya çalışalım... 1980 yılında kısa bir İstanbul macerasının ardından yeniden Ankara'ya döndü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 17 yaşına Yenigün Gazatesi'nde gazeteciliğe adım attı. 9 Ağustos 1988'de yayınladığı Gelişim Spor Dergisi ile Türk spor basınında adeta devrim yaptı. O dönemdeki büyük vizyon değişikliği sayesinde binlerce Gelişim Spor Dergisi hayranı genç gazeteciliğe yöneldi. 1990 yılında Sabah Gazetesi'nde yazılar kaleme almaya başladı. Vefatına kadar da köşesini ilk günkü heyecanla yazdı. 1 Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç'un anne tarafı Rumeli göçmeni, baba tarafı ise Çerkes asıllıdır. Subay olan babası Fuat Uluç'un 2. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle 3 yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Babası Çaldıran'a tayin olduğunda aile yeniden bir araya gelmiştir. İlkokula Bandırma'da başlamış, Kilis'te bitirmiştir. Ortaokula Antakya'da başlamıştır. Geri kalan eğitimini ise Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamlamıştır.

1980 yılında kısa bir İstanbul macerasının ardından yeniden Ankara'ya döndü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 17 yaşına Yenigün Gazatesi'nde gazeteciliğe adım attı.

9 Ağustos 1988'de yayınladığı Gelişim Spor Dergisi ile Türk spor basınında adeta devrim yaptı. O dönemdeki büyük vizyon değişikliği sayesinde binlerce Gelişim Spor Dergisi hayranı genç gazeteciliğe yöneldi.

1990 yılında Sabah Gazetesi'nde yazılar kaleme almaya başladı. Vefatına kadar da köşesini ilk günkü heyecanla yazdı.

20 Kasım 2022'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geriye unutulmaz eserleri ve öğretileri kaldı.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıncal Uluç'un vefatı üzerine bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN'NDAN MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Hıncal Uluç'un vefatı sonrasında bir mesaj yayınladı. Bakan Kasapoğlu "Hayatını kaybeden gazeteci Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı dilerim" dedi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Hıncal Uluç bugün ebedi yolculuğuna uğurlanacak. Önce 32 yıl boyunca çalıştığı Sabah Gazetesi'nde bir tören yapılacak. 11.15'te Turkuvaz Medya Merkezi binası önünde duayen isme veda edilecek. Uluç'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.