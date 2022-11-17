Karadağ - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Karadağ - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Karadağ ile Slovakya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karadağ - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Slovakya maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

KARADAĞ - SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karadağ

Mijatovic; Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic; Jovovic, Jankovic, Vukcevic, Haksabanovic; Mugosa, Jovetic

Slovakya

Dubravka; Pekarik, Skriniar, Satka, Hancko; Kucka, Lobotka, Hamsik; Duda, Bozenik, Duris