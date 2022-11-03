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Yusuf Şimşek BAL takımlarından Çorlu Spor 1947'yi çalıştıracak

Bir dönem Antalyaspor, Denizlispor, Karagümrük, gibi takımları çalıştıran deneyimli teknik direktör Yusuf Şimşek, BAL takımlarından Çorlu Spor'u çalıştıracak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 13:04
Yusuf Şimşek BAL takımlarından Çorlu Spor 1947'yi çalıştıracak

TFF 2. Lig ekibi Isparta 32 Spor ile 25 Eylül'de yollarını ayıran Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in yeni durağı belli oldu. Deneyimli çalıştırıcı, sürpriz bir karara imza atarak Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çorlu Spor 1947 ile anlaşmaya vardı. 47 yaşındaki teknik adamın resmi sözleşmeye imza attıktan sonra çalışmalara başlaması bekleniyor.

İlk kez amatörde çalışacak
Kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Bandırmaspor, Denizlispor, Karagümrük, Agyonspor, Balıkesirspor, 1461 Trabzon ve Isparta 32 Spor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, Çorlu Spor 1947 ile birlikte ilk kez amatör liglerde görev alacak.

İlk yenilgide hocayla yollar ayrıldı
Bölgesel Amatör Lig 11'inci grupta yer alan Çorlu Spor 1947, zirve mücadelesi veriyor. 5 hafta sonunda 12 puan toplayan Tekirdağ ekibi, 15 puanlı Küçükçekmece Sinor Spor Kulübü'nün ardından ikinci basamakta yer alıyor. Çorluspor, geçtiğimiz hafta sonu evinde Bayburt 1918 FK'ya karşı bu sezonki ilk yenilgisini almasının ardından Teknik Direktör Ufuk Uysal ile bugün yollarını ayırmıştı.

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