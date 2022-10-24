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Beşiktaş'tan ayrılan Serdar Saatçı Portekiz'de kırmızı kart gördü

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş'tan ayrılan ve Portekiz ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Braga B takımıyla çıktığı ilk maçta takımını yalnız bıraktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:48
Beşiktaş'tan ayrılan Serdar Saatçı Portekiz'de kırmızı kart gördü
Beşiktaş'tan Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı, B Takımı'yla çıktığı AD Fafe maçının 21. dakikasında kırmızı görerek takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş'ın sezon başında kampta kadro dışı bıraktığı ve ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, bu hafta gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Serdar Saatçı, Braga B takımı ile çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Portekiz 3. Lig A Grubu 6. Tur müsabakasında Braga B takımı ile AD Fafe'nin karşılaştığı müsabakaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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