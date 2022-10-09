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Başkan Erdoğan Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti!

Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Ampute Dünya Kupası final maçında Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu Bu karşılaşmanın ardından maçı tribünden takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 21:53 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 22:11
Başkan Erdoğan Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti!

Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Ampute Dünya Kupası final maçında Angola ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar Ömer Güleryüz ve Rahmi Özcan'ın (p) attığı gollerle 4-1 kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Millilerimizin karşılaşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti.

Başkan Erdoğan bu tarihi maçın ardından Dünya Kupası'nı kazanan millilerimiz için tebrik mesajı yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIMA DESTEK

Türkiye'nin Angola ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da stadyumdan takip etti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mücadeleyi tribünlerden takip etti.

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