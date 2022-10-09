Başkan Erdoğan Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti!

Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Ampute Dünya Kupası final maçında Angola ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar Ömer Güleryüz ve Rahmi Özcan'ın (p) attığı gollerle 4-1 kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Millilerimizin karşılaşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti.

Başkan Erdoğan bu tarihi maçın ardından Dünya Kupası'nı kazanan millilerimiz için tebrik mesajı yayınladı.

Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/NdBQ6wCRPU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIMA DESTEK



Türkiye'nin Angola ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da stadyumdan takip etti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mücadeleyi tribünlerden takip etti.