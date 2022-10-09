Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile şampiyon olan Ampute Millli Takımı Dünya Kupası'nı beraber kaldırdı

Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Ampute Dünya Kupası final maçında Angola ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz karşılaşmayı 4-1 kazanırken golleri Ömer Güleryüz ve Rahmi Özcan'ın (p) kaydetti. Milliler bu skorla dünya şampiyonu oldu. Mücadeleden sonra yapılan kupa seramonisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli oyuncuları tebrik etti ve hep beraber Dünya Kupası'nı kaldırdılar. İşte o görüntüler...