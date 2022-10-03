Manchester City'nin yıldız futbolcusu Haaland Premier Lig'de rekorlar kırmaya devam ediyor

Bu sezonki performansıyla İngiltere Premier Lig'de şimdiden birçok rekora imza atan Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında 3'er gol (hat-trick) kaydeden ilk futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City'nin dün Manchester United'ı 6-3'ü yendiği takımlar arasındaki 187. karşılaşma, şimdiye kadarki en yüksek skorlu Manchester derbisi oldu.
22 yaşındaki Norveçli golcü Haaland, Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarının ardından Manchester United karşısında da hat-trick yaptı.