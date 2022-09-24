Türkiye 2028 ve 2032’ye aday

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği'nin 28'inci Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. Türkiye 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adaydır. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız" dedi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye, 2023 Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacaktır. Bu vesileyle hepinizi bu muhteşem futbol şölenine birlikte tanık olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.