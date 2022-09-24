Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Sırbistan ile İsveç karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - İsveç maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SIRBİSTAN - İSVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan

V. Milinkovic-Savic; Pavlovic, Veljkovic, S. Mitrovic; Lazovic, Lukic, Gudelj, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; A. Mitrovic

İsveç

Olsen; Andersson, Lindelof, Hien, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svanberg, Forsberg; Elanga, Gyokeres