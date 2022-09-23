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Eski Fenerbahçeli van der Wiel'i dolandıran isimlere hapis cezası istemi

Savcılık, Fenerbahçe'nin eski Hollandalı futbolcusu van der Wiel'i dolandırdığı iddia edilen iki kişiye hapis cezası istedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 19:29
Eski Fenerbahçeli van der Wiel'i dolandıran isimlere hapis cezası istemi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hollandalı Gregory Kurtley van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırdıkları iddia edilen menajer Ümit Akbulut ile Sinan Siner'in yargılandığı davada savcılık, sanıkların "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gregory Kurtley van der Wiel'in avukatı Abide Gülel katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Wiel'in, danışmanlık hizmeti almak için sanıklarla tanıştığını, sanıkların kendilerini bir otelin sahibi ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını belirtti.

Mütalaada, Akbulut'un kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı tespit edilen siteden Wiel'e villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin avro aldığı anlatıldı.

Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını söyledikleri belirtilen mütalaada, sözleşmedeki tutarın 2 milyon dolar olarak belirlenmesine rağmen Wiel'in 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin avroyu sanıkların hesabına yolladığı kaydedildi.

Mütalaada, kendilerini bir otelin sahibi olarak da tanıtan sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulanan mütalaada, sanıkların, Wiel'in yabancı olmasından faydalanıp, kendilerini olduklarından farklı tanıtıp hileli hareketlerde bulundukları aktarıldı.

Mütalaada, iki sanığın "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 17 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mütalaada ayrıca sanıkların "tehdit" suçundan beraatlerine karar verilmesi istendi. Savcının görüşüne karşı diyecekleri sorulan Wiel'in avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi.

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