Alt liglerden haberler (15.08.2022)

GÖZTEPE 3'LÜK ATTI



Süper Lig'den düşen Göztepe ile TFF 2. Lig'den gelen Sakarya'yı karşı karşıya getiren ilk hafta mücadelesinde gülen taraf İzmir temsilcisi oldu... Seyircisi önünde henüz 12. dakikada Kenneth Obinna Mamah'ıh golüyle geriye düşen Sakaryaspor, 60'ta oyuna giren Ozan Sol'un 3 dakika sonra kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 90+6. dakikada Sakaryaspor'un ağlarla buluşan golü VAR'daki faul kararı ile iptal edildi. Bu son dakika golüyle şoke olan Göztepe VAR kararı sonrası derin bir 'ohh' çekti.



KRAVETS İMZALADI



Sakaryaspor, forvet Artem Kravets'i transfer etti. Yapılan paylaşımda, "Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kravets." ifadelerine yer verildi.



Altay, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Serge Aka'yı yuvaya döndürmek istiyor. 27 yaşındaki Fildişili orta sahayla pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.



Akhisarspor'un Futbol Direktörü Theofanis Gekas, antrenmanlara katılmayan 8 futbolcuya çağrı yaptı. Gekas, takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla son kez görüşeceğini de ifade etti.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında MAG Football takımını 7-0 mağlup etti.