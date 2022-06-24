Haberler Futbol Alt liglerden haberler (24.06.2022)

Alt liglerden haberler (24.06.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (24.06.2022)

BOLUSPOR'DA ŞOV GÜNÜ
Transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor, 3 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, BB Erzurumspor forması giyen Gökhan Alsan (32), Balıkesirspor'dan Batuhan İşçiler (27) ve Keçiörengücü forması giyen Ercan Yazıcı'yla (28) 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Yarenler iç transferde ise 29 yaşındaki başarılı oyuncusu Eray Ataseven'e 2 yıllık imza attırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktörlük görevini Adem Alkaşi yürütecek. Boluspor'da yeni sezon öncesi transfer harekatının devam edeceği ifade edildi.

KÖRFEZ, CEM'İ BİTİRDİ
Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Kocaelispor, Ankaragücü'nden Cem Ekinci'yle prensipte anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu, kanatların yanı sıra forvet pozisyonunda da görev yapıyor. Tecrübeli isim, geçen sezon 25 maçta 1 gol ve 1 asistle şampiyonluğa katkı verdi.

MEVLÜT SERİK YOLUNDA
Geçen yıl Ümraniyespor'la şampiyonluk yaşayan Mevlüt Erdinç, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. 35 yaşındaki oyuncu, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'la görüşme halinde. Antalya, Başakşehir, F.Bahçe, Karagümrük ve Kocaeli'de de oynayan Mevlüt geçen yıl 10 maçta 1 gol attı.

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