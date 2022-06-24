Alt liglerden haberler (24.06.2022)

BOLUSPOR'DA ŞOV GÜNÜ

Transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor, 3 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, BB Erzurumspor forması giyen Gökhan Alsan (32), Balıkesirspor'dan Batuhan İşçiler (27) ve Keçiörengücü forması giyen Ercan Yazıcı'yla (28) 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Yarenler iç transferde ise 29 yaşındaki başarılı oyuncusu Eray Ataseven'e 2 yıllık imza attırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktörlük görevini Adem Alkaşi yürütecek. Boluspor'da yeni sezon öncesi transfer harekatının devam edeceği ifade edildi.

KÖRFEZ, CEM'İ BİTİRDİ

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Kocaelispor, Ankaragücü'nden Cem Ekinci'yle prensipte anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncu, kanatların yanı sıra forvet pozisyonunda da görev yapıyor. Tecrübeli isim, geçen sezon 25 maçta 1 gol ve 1 asistle şampiyonluğa katkı verdi.

MEVLÜT SERİK YOLUNDA

Geçen yıl Ümraniyespor'la şampiyonluk yaşayan Mevlüt Erdinç, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. 35 yaşındaki oyuncu, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'la görüşme halinde. Antalya, Başakşehir, F.Bahçe, Karagümrük ve Kocaeli'de de oynayan Mevlüt geçen yıl 10 maçta 1 gol attı.