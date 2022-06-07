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Galatasaray - Sivasspor CANLI İZLE | Galatasaray - Sivasspor U16 Elit Ligi Final canlı yayın

U16 Elit Ligi Final maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sezonun şampiyonunu belirleyecek maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 21:40 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 21:49
Galatasaray - Sivasspor CANLI İZLE | Galatasaray - Sivasspor U16 Elit Ligi Final canlı yayın

U16 Elit Ligi Final karşılaşmasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sezonun şampiyonunu belirleyecek maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz…

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GALATASARAY - SİVASSPOR İLK 11'LER:

Galatasaray (U16): Enes, Arda, Kadir, Eren, Mahmuthan, İsa, Halim, Berat, Recep, Efe, Taha

Sivasspor (U16): Serkan Kaan, Ayberk, Yusuf Çağlar, Mehmet Talha, Mehmet Mustafa, Muhammed Sinan, Emre, Hamza, Efe, Yunus Emre, Hikmet Deniz

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