Galatasaray - Sivasspor CANLI İZLE | Galatasaray - Sivasspor U16 Elit Ligi Final canlı yayın

U16 Elit Ligi Final karşılaşmasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sezonun şampiyonunu belirleyecek maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz…

ASpor CANLI YAYIN

GALATASARAY - SİVASSPOR İLK 11'LER:

Galatasaray (U16): Enes, Arda, Kadir, Eren, Mahmuthan, İsa, Halim, Berat, Recep, Efe, Taha

Sivasspor (U16): Serkan Kaan, Ayberk, Yusuf Çağlar, Mehmet Talha, Mehmet Mustafa, Muhammed Sinan, Emre, Hamza, Efe, Yunus Emre, Hikmet Deniz