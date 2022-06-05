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Kosova - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosova - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 14:00
Kosova - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Kosova - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile Yunanistan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosova - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Yunanistan maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

KOSOVA - YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KOSOVA: Muric; Kastrati, Rrahmani, Kryeziu, Aliti; Berisha, Loshaj, Idrizi; Zhegrova, Muriqi, Rashica

YUNANİSTAN: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bouchalakis, Kourbelis; Limnios, Bakasetas, Masouras; Giakoumakis

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