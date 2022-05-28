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Alt liglerden haberler (28.05.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (28.05.2022)

SAKARYA'DA KALE CİHAN'IN
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, transferde de hız kesmiyor. Tatangalar, Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay'dan ayrılan kaleci Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu altyapısından yetişen 30 yaşındaki, 1.86 boyundaki tecrübeli eldiven, bu sezon 6 karşılaşmada forma giydi ve kalesinde 11 gol gördü.

RÖVANŞA MOTİVEYİZ
Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bandırma'da rövanşı da iyi geçip finale yükselmek istediklerini söyledi. Üzülmez, "Skor avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Maça son derece motive çıkacağız" diye iddialı konuştu.

DADAŞLAR UMUTLU
İstanbulspor karşısında evinde 4-2'lik yenilgiyle Play- Off finalini zora sokan Erzurumspor, rövanştan umutlu. Teknik direktör Muzaffer Bilazer, "Yine buradan ayağa kalkıp bu şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Futbolda her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

CEBRAİL ATAĞI
Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Yılport Samsunspor transferde, Süper Lig'den düşen Altay'ın sağ beki Cebrail Karayel'i listesine aldı. 27 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla temas kurulduğu öğrenildi. Karayel, geçen sezon forma giydiği 32 karşılaşmada, 1 gol, 5 asist katkısı sağladı.

BODRUM KENETLENDİ
TFF 2. Lig Play-Off finalinde yarın saat 21.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karacabey'le oynayacak Bodrumspor, tarihi maça hazır. Teknik direktör İsmet Taşdemir, futbolcular Yekta Kurtuluş ve Burhan Eşer, Spor Toto 1. Lig biletini alacaklarını vurguladılar.

ÇELİK, ANKARA'DA
TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Çelik getirildi. Mavi-Beyazlılar, Sakaryaspor'a imza atan teknik direktör İlker Püren'le yolların ayrılmasının ardından yeni sezon için 42 yaşındaki teknik adam İbrahim Çelik'le anlaşmaya vardı.

AHMET İLHAN YENİLEDİ
Altınordu, kaptan Ahmet İlhan Özek ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, Altınordu A Takım Üst Yöneticisi Mehmet Necati Özdeniz'in de katıldığı törende 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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