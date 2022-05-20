Almanya Kupası'nın sahibi finalde belli olacak

ALMANYA KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR



Almanya Kupası yarın akşam Freiburg ile Leipzig arasında oynanacak final mücadelesinin ardından sahibini bulacak.

Bu sezon Bundesliga'da beklentilerin üzerine çıkan Freiburg ile güçlü kadrosuyla finalin favorisi durumundaki Leipzig'i buluşturacak mücadelede 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve penaltı vuruşları kupanın sahibini belirleyecek.

Leipzig'in favori olduğu, Freiburg'un ise sürpriz çıkış yakaladığı Almanya Kupası Finali, 21 Mayıs Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.