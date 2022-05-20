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Almanya Kupası'nın sahibi finalde belli olacak

Almanya Kupası'nda final zamanı. Güçlü kadrosu ile favori kabul edilen Leipzig, beklenilenin üzerinde bir performans gösteren Freiburg ile karşı karşıya geliyor. Kupanın sahibi ise 21 Mayıs'ta oynanacak mücadelenin ardından belli olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 16:57
Almanya Kupası'nın sahibi finalde belli olacak

ALMANYA KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR

Almanya Kupası yarın akşam Freiburg ile Leipzig arasında oynanacak final mücadelesinin ardından sahibini bulacak.

Bu sezon Bundesliga'da beklentilerin üzerine çıkan Freiburg ile güçlü kadrosuyla finalin favorisi durumundaki Leipzig'i buluşturacak mücadelede 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve penaltı vuruşları kupanın sahibini belirleyecek.

Leipzig'in favori olduğu, Freiburg'un ise sürpriz çıkış yakaladığı Almanya Kupası Finali, 21 Mayıs Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.

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