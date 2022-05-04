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Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Rusya Premier Lig

Rusya Premier Ligi'nin 19. haftasında heyecan devam ediyor. Krasnodar ile Lokomotiv Moskova bugün kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:00
Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Rusya Premier Lig

Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Krasnodar - Lokomotiv Moskova Rusya Premier Ligi'nin 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KRASNODAR - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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