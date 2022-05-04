Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Rusya Premier Lig

Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Krasnodar - Lokomotiv Moskova Rusya Premier Ligi'nin 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KRASNODAR - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Krasnodar - Lokomotiv Moskova maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.