Alt liglerden haberler (04.05.2022)

ALTINORDU KOCAELİ'YE BİLENİYOR

Bay geçtiği hafta, düşme hattıyla puan farkı 3'ten 1'e inen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu iddialı konuştu. Kocaeli deplasmanına çıkacaklarını belirten Eroğlu, "Bence ligin en formda ekiplerinden biriyiz. Kimseden çekinmiyoruz. Bugüne kadar bileğimizin hakkıyla nasıl geldiysek, ligi de böyle tamamlayacağız" diye konuştu.

SAMSUN YENİ HOCASINI BEKLİYOR

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni teknik adamı 10 gün içinde açıklayacaklarını söyledi. Bilen, "Yeni hocamızla ilgili hedefimiz 10 gün içerisinde kamuoyu ile tanıştırmak, mesafe kat ettik. Yeni sezona ses getirecek transferler ve kadro ile gireceğiz" sözlerini sarf etti.

KARŞIYAKA'DAN FAİR-PLAY VURGUSU

TFF 3. Lig'de iddiası kalmamasına rağmen son 2 maçtan 4 puan çıkartan Karşıyaka, rakiplerine mesaj verdi. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Rakiplerin play-off veya küme düşme durumu bizi ilgilendirmiyor. Fair-play ruhuyla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.