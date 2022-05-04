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Alt liglerden haberler (04.05.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (04.05.2022)

ALTINORDU KOCAELİ'YE BİLENİYOR
Bay geçtiği hafta, düşme hattıyla puan farkı 3'ten 1'e inen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu iddialı konuştu. Kocaeli deplasmanına çıkacaklarını belirten Eroğlu, "Bence ligin en formda ekiplerinden biriyiz. Kimseden çekinmiyoruz. Bugüne kadar bileğimizin hakkıyla nasıl geldiysek, ligi de böyle tamamlayacağız" diye konuştu.

SAMSUN YENİ HOCASINI BEKLİYOR
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni teknik adamı 10 gün içinde açıklayacaklarını söyledi. Bilen, "Yeni hocamızla ilgili hedefimiz 10 gün içerisinde kamuoyu ile tanıştırmak, mesafe kat ettik. Yeni sezona ses getirecek transferler ve kadro ile gireceğiz" sözlerini sarf etti.

KARŞIYAKA'DAN FAİR-PLAY VURGUSU
TFF 3. Lig'de iddiası kalmamasına rağmen son 2 maçtan 4 puan çıkartan Karşıyaka, rakiplerine mesaj verdi. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Rakiplerin play-off veya küme düşme durumu bizi ilgilendirmiyor. Fair-play ruhuyla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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