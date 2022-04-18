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Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan bebeği hayatını kaybetti

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan ikiz bebeklerinden birinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden ortak bir açıklama yayımlayan Portekizli futbolcu futbolcu "Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı." ifadelerine yer verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:51
Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan bebeği hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." ifadelerini kullandı.

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