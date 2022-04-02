GRONINGEN AJAX MAÇI CANLI İZLE | Groningen Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie'nin 28. hafta maçında Groningen ile Ajax kozlarını paylaşacak. İşte, Groningen - Ajax maçına dair merak edilenler...
GRONINGEN AJAX MUHTEMEL İLK 11'LER
Groningen: Leeuwenburgh; Meijer, Van Hintum, Te Wierik, Dankerlui; Duarte, Kasanwirjo, De Leeuw; El Hankouri, Suslov, Strand Larsen.
Ajax: Onana; Blind, Martinez, Timber, Mazraoui; Alvarez, Gravenberch; Tadic, Berghuis, Kudus; Haller.
GRONINGEN - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Groningen ile Ajax arasında oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.