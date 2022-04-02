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GRONINGEN AJAX MAÇI CANLI İZLE | Groningen Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Groningen ve Ajax mücadele edecek. Ligde lider olan konuk takım, kazanıp avantajını sürdürmek isterken; ev sahibi ekip ise yenilmezlik serisini devam ettirmek için ter dökecek. Peki; Groningen - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:45 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 11:03
GRONINGEN AJAX MAÇI CANLI İZLE | Groningen Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie'nin 28. hafta maçında Groningen ile Ajax kozlarını paylaşacak. İşte, Groningen - Ajax maçına dair merak edilenler...

GRONINGEN AJAX MUHTEMEL İLK 11'LER

Groningen: Leeuwenburgh; Meijer, Van Hintum, Te Wierik, Dankerlui; Duarte, Kasanwirjo, De Leeuw; El Hankouri, Suslov, Strand Larsen.

Ajax: Onana; Blind, Martinez, Timber, Mazraoui; Alvarez, Gravenberch; Tadic, Berghuis, Kudus; Haller.

GRONINGEN - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Groningen ile Ajax arasında oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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