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Rusya'nın savaş ilanı sonrası Ukraynalı Zinchenko'dan Putin'e sert sözler!

Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle Putin'e, "Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:02 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:20
Rusya'nın savaş ilanı sonrası Ukraynalı Zinchenko'dan Putin'e sert sözler!

Euro 2020'de Ukrayna'nın kaptanlığını yapan Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam.

"DÜNYA ÜLKEMDEKİ DURUMDAN ENDİŞELİ"
Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

"UMARIM EN ACI ŞEKİLDE ÖLÜRSÜN YARATIK"
Ukraynalı oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi.

Zinchenko paylaşımında, "Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık." ifadelerini kullandı.

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