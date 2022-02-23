Alt liglerden haberler (23.02.2022)

EYÜPSPOR'DA AYBABA SESLERİ

Son 9 lig maçında 3 galibiyet ve 6 beraberlik alan Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan'la yollar ayrıldı. İstanbul ekibinin, yeni hocasının Samet Aybaba olacağı iddia edildi. Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran 66 yaşındaki Aybaba'yla prensipte anlaşıldığı bildirildi. Eyüpspor ligde 42 puanla 6. sırada yer alıyor.

ADAM KADRO DIŞ

Denizlispor'da 5-0'lık Samsunspor yenilgisi sonrası soyunma odasında tartışma çıktığı iddia edildi. İdari Menajer Özhan Çetin'le oyuncular arasında tartışma yaşanırken; Polonyalı eldiven Adam Stachowiak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

DADAŞ BİLENİYOR

A.Gücü'nü konuk edecek BB Erzurumspor, rakibini mağlup ederek zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Hazırlıklarımız devam ediyor. Galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Zirve hesapları yeniden şekillenecek" dedi.

YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Eyüpspor karşısında son dakikadaki golle 1 puana razı olan Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci, "Çok çalışarak, mücadeleden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

Bursaspor galibiyetiyle nefes alan Ankaragücü, zirve ortağı Ümraniyespor'un kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Liderlik koltuğunda 3 puan farkla tek kalan sarı-lacivertliler, haftaya Erzurumspor'a konuk olacak.

UMUTLAR ERİYOR

Üst üste 7 yenilgi alan Altınordu'nun umutları azalmaya başladı. 100. yılı öncesi düşme korkusu hisseden İzmir ekibinin Başkanı Seyit Özkan, "2023'te bir Süper Lig kulübü olarak Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmek istiyoruz" demişti.

BODRUM İNANIYOR

Kırmızı Grup'ta zirve adayı Bodrumspor, bugün Sivas Belediye'yi konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekibin Başkanı Rıza Karakaya, "Taraftarımızın önünde kazanacağımıza inanıyorum. Herkesi mücadeleye bekliyorum" ifadelerini kullandı.