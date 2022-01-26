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Tomas Sivok: Türkler her konuda yardımcı olan insanlar

Son dakika spor haberi: Ülkemizde Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen ve şimdilerde Çek Ligi ekibi Ceske Budejovice'de sportif direktörlük yapan Sivok, takımının Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Sivok, "Türkler futbolla çok sıcak bir ilişkisi var. Her konuda yardımcı olan insanlar" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:37
Tomas Sivok: Türkler her konuda yardımcı olan insanlar

Futbolculuk kariyerinde ülkemizde Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Tomas Sivok, takımı Ceske Budejovice ile Antalya'ya kamp için geldi ve açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLERİN FUTBOLLA ÇOK SICAK İLİŞKİSİ VAR"
Ceske Budejovice'de sportif direktörlük yapan Sivok, "Türklerin futbolla çok sıcak bir ilişkisi var. Geriye döndüğümde benim için bağırılacak ve bazı avantajlarım olacak. Hiçbir şey sorun değil ve herkes bana yardımcı olacak. Yaşlı ve genç taraftarların beni hatırlaması güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"HER KONUDA YARDIMCI OLAN İNSANLAR"
Çek futbol insanı ayrıca, "Bazen, benimle sokakta fotoğraf çektirmek isteyen birileri çıkabiliyor, bu güzel bir şey. Bir restorona gittiğimde kolayca her bulabiliyorum ve Türkler her konuda yardımcı olan insanlar." dedi.

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