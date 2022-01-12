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Afrika Kupası'ndaki Tunus-Mali maçında 'Halis Özkahya' vakası! Hakem Janny Sikazwe...

Tunus ile Mali'nin karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında ilginç anlar yaşandı. Mali'nin 1-0 kazandığı mücadeleye Zambiyalı hakem Janny Sikazwe damga vurdu. Sikazwe, karşılaşmayı 86. dakikada bitirince ortalık karıştı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:31
Afrika Kupası'ndaki Tunus-Mali maçında 'Halis Özkahya' vakası! Hakem Janny Sikazwe...

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 1. maçında Tunus ile Mali karşılaştı.

Limbe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Mali'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Mali'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada penaltıdan Kone kaydetti. Bu sonucun ardından Mali, F Grubu'na 3 puanla başladı. Tunus ise puansız bir başlangıç yaptı.

Mali, gelecek maçta Gambiya ile karşılaşacak. Tunus ise Moritanya karşısında 3 puan arayacak.

HAKEM MAÇA DAMGA VURDU

Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, mücadelede son düdüğü 85. dakikada çaldı. Tepkilerin ardından müsabakayı yeniden başlatan Sikazwe, bu kez de 89. dakikada karşılaşmayı bitirdi.

Sikazwe'nin bu kararlarının ardından Tunus yedek kulübesi sahaya girdi ve büyük tepki gösterdi. Hakem ekibi geniş güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.

TEKRAR KARARI ÇIKTI, TUNUS REDDETTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu, müsabakada kalan dakikaların yeniden oynanması yönünde karar verdi. Bu karar sonrasında Malili futbolcular, sahaya geri döndü. Tunuslu futbolcular, maça çıkmayı reddetti.

Tunuslu futbolcuların maça çıkmayı reddetmesinin ardından mücadelenin 1-0 Mali lehine sonuçlanmasına karar verildi.

HALİS ÖZKAHYA'YI HATIRLATTI!

Janny Sikazwe'nin bu skandal hatası, Türk hakem Halis Özkahya'yı hatırlattı. Özkahya, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep-Kasımpaşa maçını 5 dakika erken bitirmiş, söz konusu müsabaka daha sorna kaldığı yerden tekrar oynanmıştı.

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