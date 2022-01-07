Santa Clara - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Ligi

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Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Santa Clara - Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Santa Clara - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SANTA CLARA - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Santa Clara - Sporting Lizbon maçı 7 Ocak Cuma günü saat 21:30'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.