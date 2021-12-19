Feyenoord Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Feyenoord-Ajax maçını takip etmek için tıklayın!
Hollanda Ligi'nin 17. haftasında Feyenoord, sahasında ezeli rakibi Ajax'ı konuk edecek. Ev sahibi takımda Denzel Hall'ın sakatlığı bulunuyor. Gernot Trauner'in ise oynaması şüpheli. Konuk ekipte ise Mohammed Kudus, Maarten Stekelenburg ile Sean Klaiber sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Müsabakada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
📺FEYENOORD-AJAX MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Feyenoord'un sahasında Ajax'ı ağırlayacağı mücadele bugün TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
📋FEYENOORD-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Feyenoord: Ofir Marciano; Tyrell Malacia, Marcos Senesi, Lutsharel Geertruida, Marcus Pedersen; Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü; Luis Sinisterra, Gus Til, Alireza Jahanbakhsh; Bryan Linssen
Ajax: Remo Pasveer; Daley Blind, Lisandro Martinez, Perr Schuurs, Devyne Rensch; Edson Alvarez, Ryan Gravenberch; Dusan Tadic, Steven Berghuis, Antony; Sebastien Haller
📊MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
🔎Feyenoord, Ajax ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
🔎Ajax deplasmanda 4 maçtır kazanıyor.
🔎Feyenoord evinde 6 maçtır kazanıyor.