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Finlandiya Fransa maçı CANLI izle! Finlandiya Fransa maçı canlı anlatım

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında Finlandiya sahasında Fransa'yı konuk ediyor. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalıyor. Finlandiya - Fransa karşılaşmasının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:48
Finlandiya Fransa maçı CANLI izle! Finlandiya Fransa maçı canlı anlatım

Finlandiya ile Fransa, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında kozlarını paylaşıyor. Play-off'a kalma mücadelesi veren Finlandiya, grubu lider bitirmeyi garantileyen Fransa'yı sahasında ağırlıyor.

FİNLANDİYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Finlandiya - Fransa maçı saat 22:45'de başladı. Müsabaka UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.

FİNLANDİYA - FRANSA MAÇINDA İLK 11'LER
Finlandiya: Hradecky, O'Shaughnessy, Ivanov, Vaisanen, Uronen, Hamalainen, Kamara, Schuller, Lod, Nissila, Pukki

Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, Zouma, Dubois, Rabiot, Tchouameni, Digne, Griezmann, Diaby, Mbappe

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