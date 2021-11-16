Finlandiya Fransa maçı CANLI izle! Finlandiya Fransa maçı canlı anlatım

Finlandiya ile Fransa, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında kozlarını paylaşıyor. Play-off'a kalma mücadelesi veren Finlandiya, grubu lider bitirmeyi garantileyen Fransa'yı sahasında ağırlıyor.
FİNLANDİYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Finlandiya - Fransa maçı saat 22:45'de başladı. Müsabaka UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.
FİNLANDİYA - FRANSA MAÇINDA İLK 11'LER
Finlandiya: Hradecky, O'Shaughnessy, Ivanov, Vaisanen, Uronen, Hamalainen, Kamara, Schuller, Lod, Nissila, Pukki
Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, Zouma, Dubois, Rabiot, Tchouameni, Digne, Griezmann, Diaby, Mbappe