Stat ışıklarını futbolcu tamir etti!

İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS, FA Trophy'de karşı karşıya gelirken maçta benzerine az rastlanan bir olay yaşandı.

Karşılaşma 0-0 devam ederken stat ışıklarında arıza meydana geldi. Hakem oyunu durdururken konuk ekip Dunston'ın orta saha oyuncusu Phil Turnbull projektörlerin tamir edilmesi için kolları sıvadı.

Asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olduğu öğrenilen Phil Turnbull bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.

Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, Phil Turnbull'a teşekkür etti.