Karadağ - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

KARADAĞ - HOLLANDA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karadağ - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Hollanda maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

KARADAĞ - HOLLANDA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Karadağ: Mijatovic; Vukcevic, Vujacic, Tomasevic, Radunovic; Marusic, Jankovic, Kosovic, Haksabanovic; Jovetic, Djurdjevic

Hollanda: Biljow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, F de Jong, Wijnaldum; Lang, Memphis, Danjuma