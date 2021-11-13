Haberler Futbol Karadağ - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Karadağ - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:57
Karadağ - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

KARADAĞ - HOLLANDA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karadağ - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Hollanda maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

KARADAĞ - HOLLANDA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Karadağ: Mijatovic; Vukcevic, Vujacic, Tomasevic, Radunovic; Marusic, Jankovic, Kosovic, Haksabanovic; Jovetic, Djurdjevic

Hollanda: Biljow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, F de Jong, Wijnaldum; Lang, Memphis, Danjuma

DİĞER
Meme kanseri ile savaşan şarkıcı Şimal'e nişanlısı Necati Arıcı'dan büyük sürpriz! Hastane odasında duygusal anlar...
Antalya'da yazdan kalma günler! Sıcaklık 23 derece olunca denize akın ettiler
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor