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Almanya'da corona virüsü alarmı! Antrenmanlar bireysele döndü

Almanya Milli Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Lihtenştayn ve Ermenistan'la karşılaşacak olan Panzerler'de Niklas Süle'nin corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Alman Milli Takımı, antrenmanlarını bireysel olarak yapmaya başladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 13:43
Almanya'da corona virüsü alarmı! Antrenmanlar bireysele döndü
Niklas Süle'nin testinin pozitif çıkmasından dolayı Almanya Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Wolfsburg'ta korona virüs alarmı verildi.

Korona virüs alarmı nedeniyle dün akşam planlanan antrenman yarıda kesildi. Bugün yapılması planlanan sahadaki çalışma da iptal edilerek futbolcuların otel kompleksinde bireysel olarak antrenmanlarını yapacağı açıklandı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Niklas Süle'nin testinin pozitif çıkmasından dolayı da testleri negatif çıkan dört futbolcunun temas takibi kapsamında karantinaya alındığını duyurdu.

Almanya, Dünya Şampiyonası ön eleme maçları için perşembe günü saat 20.45'de Lihtenştayn ve pazar günü saat 18.00'de Ermenistan'la karşılaşacak.
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