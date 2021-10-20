Trabzonspor U19 - Zvijezda Bijeljina U19 maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Temsilcimiz UEFA Gençlik Ligi'nde oynadıkları ilk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Bordo-mavililer rakibini yeniden mağlup etmek istiyor.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Davidov yönetecel. Davidov'un yardımcılıklarını Georgi Doynov ve Petar Nikolov Dzhuganski yapacak.

TRABZONSPOR U19 - ZVİJEZDA BİJELJİNA U19 MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor U19 - Zvijezda Bijeljina U19 maçı saat 14.00'da başlacak. Şuan yayıncısı bulunmayan karşılaşmanın Trabzonspor YouTube kanalından yayınlanması bekleniyor.

AVCI'DAN MORAL ZİYARETİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Gençler Ligi'nde yarın Bosna Hersek ekibi Zvijezda 09 ile karşılaşacak olan U19 takımını ziyaret etti.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde U19 takımının bugün gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla sahada görüşen Abdullah Avcı, yarınki karşılaşma öncesi takıma başarılar diledi.

Avrupa maçlarının oyuncuların gelişimine önemli katkı sağladığını söyleyen Abdullah Avcı, "Sizler bizim için çok önemlisiniz. Gelişiminizi sürdürmeli ve hedefinizi A takım olarak belirlemelisiniz. Baktığınızda Hasan hoca da sizler gibi altyapıdan gelip üst takıma yükseldi. Bizler takibimizi sürdürüyoruz. Yarın da tribünde olacağım. Müsabakada sizlere bol şans diliyorum" dedi.