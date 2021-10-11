Haberler Futbol İspanya - Fransa maçı sonrası Eric Garcia isyan etti! "Mbappe'nin golü ofsayt"

İspanya - Fransa maçı sonrası Eric Garcia isyan etti! "Mbappe'nin golü ofsayt"

Son dakika spor haberi... UEFA Uluslar Ligi Final maçında İspanya ve Fransa karşı karşıya gelirken, mücadele Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Fransız golcü Kylian Mbappe, İspanya ağlarını sarstı ve maçta galibiyeti getiren golü kaydetti. Maç sonrası İspanyol futbolcu Eric Garcia, yaptığı açıklamada Mbappe'nin golünün ofsayt olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:37
İspanya - Fransa maçı sonrası Eric Garcia isyan etti! "Mbappe'nin golü ofsayt"

Eric Garcia, Fransa'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"MBAPPE APAÇIK OFSAYTTI"

"Golde Mbappe apaçık ofsayttı. Hakeme sordum, bana topla oynamaya çalıştığım için ofsaytı bozduğumu söyledi. Kenara çekilip Mbappe'nin geçmesini mi izleseydim? Tuhaf ama kurallar böyle diyor"

"HİÇ MANTIKLI DEĞİL"

İspanya kaptanı Busquets ise yaptığı açıklamada, "Pozisyonun neden ofsayt olduğunu hakeme sordum, Eric Garcia'nın topa doğru hamle yapması nedeniyle ofsayt kararı verilmediğini söyledi. Hiç mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA