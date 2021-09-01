Yuvasına döndü

Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı Şeytanlar, bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 8 milyon euro'luk bonus ödemesi bulunuyor. 12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United forması giyecek 36 yaşındaki yıldız, "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Buradayım, ait olduğum yere geri döndüm. "Size söz veriyorum. Geçmişte tarih yazdık, gelecekte de tarih yazmaya devam edeceğiz. Aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Old Trafford'da yeniden oynamak ve seyircilerin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçların ardından takıma katılacağım. Umarım çok başarılı bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.