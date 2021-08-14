Aktüel haberler (14.08.2021)

VIRGIL VAN DIJK'A YENİ SÖZLEŞME

Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini yeniledi. 30 yaşındaki stoperin 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu. Van Dijk, 2018'de 75 milyon sterlin karşılığında Southampton'dan transfer edilmişti. Dijk geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

KLOPP'TAN TAŞ

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Manchester City ve Chelsea'yi hedef aldı. Alman hoca "Bizi diğer kulüplerle kıyaslamayın. Onların limiti yok, bizim var. Sahip olmadığımız parayı harcayamayız. Bunu başkaları yapıyor ama biz yapamayız" dedi.

ERLING HAALAND CITY'YE GİDİYOR

Dortmund formasıyla geçtiğimi sezon çıktığı 41 maçta 41 gol kaydeden Erling Haaland'ın Alman ekibinden sonraki durağı merakla beklenirken, İtalyan basını, yıldız oyuncunun bu yaz takımından ayrılmasının büyük sürpriz olarak görülebileceğini yazdı. Manchester City'ye gidebileceği belirtildi.

UEFA 'EN'LER LİSTESİNİ BELİRLEDİ

UEFA, 2020-2021 sezonunda mevkilerine göre yılın en iyi oyuncularına verilecek ödüller için aday listeleri belirledi. 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yer aldığı oylamanın ardından dört mevki için üçer futbolcu aday gösterildi. Aday gösterilen futbolcular şunlar: Kaleci: Courtois (Real Madrid), Ederson (M. City), Mendy (Chelsea), Savunma: Azpilicueta, Rüdiger (Chelsea), Ruben Dias (M. City), Orta saha: De Bruyne (M. City), Jorginho, Kante (Chelsea), Forvet: Haaland (B.Dortmund), Lewandowski (B. Münih), Mbappe (Paris Saint-Germain).

GUIDETTI: RÖVANŞI ALMAYA GİDİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti de iddialı konuştu. İtalyan hoca "Hedefimiz Sırbistan da rövanşı Sırplara karşı oynayıp almak. Buraya gelmek için önümüzde çok zor maçlar var. Sırbistan'a rövanşı almaya gidiyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ HEP MADALYA'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Avrupa Şampiyonası'nda herkesin gurur duyacağı bir takım izleyeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç elde edip ülkemizi gururlandıracağız. Hedefimiz hep madalyadır" dedi.