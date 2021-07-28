Aktüel haberler (28.07.2021)

ROONEY SAKATLADI!

Derby County'nin teknik direktörlüğünü üstlenen futbolcu Wayne Rooney, antrenmanda oyuncusu Jason Knight'ın sakatlanmasına yol açtı. Rooney, 20 yaşındaki İrlandalı futbolcu ile çarpıştı. Knight 3 ay sahalardan uzak kalacak.

YİĞİT ÇELTİK SİTTARD'DA

Hollanda kulübü Fortuna Sittard, Altınordulu Yiğit Emre Çeltik'i kadrosuna kattı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme i mzalandı. Çeltik için Fortuna Sittard, yetiştirme bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

HABER HATTI

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı'yı kadrosuna kattı. Oğuzhan, Halkbank'a katkı yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.



ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi, Adam Smith'i kadrosuna dahil etti. 1.85 boyundaki ABD'li guard 28 yaşında.



Bundesliga ekibi B.Dortmund, PSV Eindhoven'da forma giyen Malen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki forvet birkaç gün içinde imza atacak.



Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri sponsorluğundaki TAYK-Eker 20-21-22 Ağustos'ta yapılacak. Yarışa çok sayıda takım yarışacak.