Alt liglerden haberler (18.07.2021)

MENEMEN ATAKTA
Portekizli sol kanat Toni Gomes'le sözleşme imzalayan Menemenspor, Giresunspor'dan ayrılan Muhammed Ertürk'e de teklif götürdü. 27 yaşındaki sağ kanat, sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor.
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Transfer yasağını kaldırmak için uğraşan Karşıyaka; Aykut Kıratlı, Mehmet Eren Boyraz ve Mehmet Yiğit adına yer alan dosyaların kapandığını açıkladı.
Altınordu yeni satışlarla kasasını doldurdu. Oğulcan ve Metehan'dan 7.5 milyon TL kazanan İzmir ekibi, Enis Destan ve Burak İnce Avrupa'ya transfer olursa 5.5 milyon euro daha elde edecek.
Eyüpspor, Tuzlaspor'da forma giyen orta saha Gökcan Kaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Kocaelispor, Giresunspor forması giyen Mehmet Taş'la anlaşma sağladı. Denizli, G.Birliği, Adana Demir, Mersin İY ve Nazilli'de de oynayan 30 yaşındaki ön libero, geçen yıl 32 maçta 1 asist yaptı.
Misli.com 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor, iki ismi renklerine bağladı. Eskişehirspor'dan kaleci Ebrar Yiğit Aydın (20) ve Samsunspor'dan orta saha Yaşar Miralp Aslantürk (19) imzaları attı.